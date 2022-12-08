Утро в Севастополе началось "громко": говорят о "сбитии беспилотника"
Киев • УНН
КИЕВ. 8 декабря. УНН. Утро во временно оккупированном Крыму началось "громко", о чем сообщили местные паблики. Назначенный москвой "губернатор" Севастополя михаил развожаев заявил о "сбитии беспилотника", пишет УНН.
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"Утром очередной корабль Черноморского флота сбил БПЛА над акваторией моря", – написал развожаев в телеграм-канале.
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Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов выразил мнение, что наступит украинская весна в освобожденном Севастополе, Донецке и Луганске.