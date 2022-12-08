Ранок у Севастополі розпочався "голосно": кажуть про "збиття безпілотника"
Київ • УНН
КИЇВ. 8 грудня. УНН. Ранок в тимчасово окупованому Криму розпочався "голосно", про що повідомили місцеві пабліки. Призначений москвою "губернатор" Севастополя михайло развожаєв заявив про "збиття безпілотника", пише УНН.
Деталі
"Вранці черговий корабель Чорноморського флоту збив БПЛА над акваторією моря", - написав развожаєв у телеграм-каналі.
Доповнення
Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов висловив думку, що настане українська весна у звільненому Севастополі, Донецьку і Луганську.