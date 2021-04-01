Утро в Киеве началось с пробок: где затруднено движение
Киев • УНН
КИЕВ. 1 апреля. УНН. По состоянию на 8:15 четверга, 1 апреля, на нескольких мостах и улицах Киева образовались пробки. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса Google Maps, передает УНН.
Детали
Движение на всех мостах, кроме Дарницкого, а именно - Северном, Южном, Патона и Метро, затруднено в направлении правого берега.
На правом берегу Киева частично затруднено движение по улицам Набережно-Крещатицкая, Набережно-Рыбальская, Богатырская, проспектом Степана Бандеры, улицами Семена Скляренко, Вышгородская, Кирилловская, Елены Телиги.
Пробки заметны на проспекте Победы, проспекте Любомира Гузара, бульваре Вацлава Гавела, улицах Вадима Гетьмана, Народного Ополчения, проспекте Валерия Лобановского, Голосеевском проспекте.
На левом берегу осложнения движения заметны в сторону правого берега проспектами Николая Бажана, Соборности, Романа Шухевича и Броварским проспектом.
Дополнение
По прогнозам синоптиков, в Киевской области 1 апреля без осадков. Температура ночью 5-8° тепла, днем 16-19°.