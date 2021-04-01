Ранок у Києві розпочався із заторів: де ускладнено рух

Деталі

Рух на всіх мостах, окрім Дарницького, а саме — Північному, Південному, Патона та Метро, ускладнено в напрямку правого берега.

На правому березі Києва частково ускладнено рух вулицями Набережно-Хрещатицька, Набережно-Рибальська, Богатирська, проспектом Степана Бандери, вулицями Семена Скляренка, Вишгородська, Кирилівська, Олени Теліги.

Затори помітні на проспекті Перемоги, проспекті Любомира Гузара, бульварі Вацлава Гавела, вулицях Вадима Гетьмана, Народного Ополчення, проспекті Валерія Лобановського, Голосіївському проспекті.

На лівому березі ускладнення руху помітні у бік правого берега проспектами Миколи Бажана, Соборності, Романа Шухевича та Броварським проспектом.

Доповнення

За прогнозами синоптиків, на Київщині 1 квітня без опадів. Температура вночі 5-8° тепла, вдень 16-19°.