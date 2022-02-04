Утро пятницы в Киеве началось с пробок: где затруднено движение
Киев • УНН
КИЕВ. 4 февраля. УНН. По состоянию на 8:20 пятницы, 4 февраля, на улицах и проспектах Киева заметно усложнение движения транспорта. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса Google Maps, сообщает УНН.
Детали
Так, на правом берегу пробки образовались на проспектах Воздухофлотском, Валерия Лобановского, Голосеевском, Степана Бандеры, Победы, Леся Курбаса.
Кроме этого, пробки образовались на улицах Даниила Щербакивского, Вадима Гетьмана, Жилянской, Льва Толстого, Щусева, Дегтяревской, Елены Телиги, Саксаганского, Набережно-Крещатицкой.
На левом берегу движение затруднено на проспектах Броварском, Юрия Гагарина, Романа Шухевича, Соборности, Петра Григоренко и улицах Андрея Малышко, Попудренко, Оноре де Бальзака, Ревуцкого, Тростянецкой.
Движение на мосту Патона было затруднено в сторону правого берега. На Южном мосту и мосту Метро наблюдалось незначительное осложнение движения транспорта в направлении правого берега. На Северном мосту и Дарницком мосту можно было проехать свободно.
Дополнение
В Киевской области сегодня, 4 февраля, без осадков. На дорогах гололедица. Температура ночью 5-10°, днем от 4° мороза до 1° тепла, в Киеве ночью 7-9°, днем 2-4° мороза.