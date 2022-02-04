Ранок п'ятниці у Києві розпочався із заторів: де ускладнено рух
Київ • УНН
КИЇВ. 4 лютого. УНН. Станом на 8:20 п’ятниці, 4 лютого, на вулицях та проспектах Києва помітно ускладнення руху транспорту. Про це свідчать дані онлайн-сервісу Google Maps, повідомляє УНН.
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Так, на правому березі затори утворилися на проспектах Повітрофлотському, Валерія Лобановського, Голосіївському, Степана Бандери, Перемоги, Леся Курбаса.
Окрім цього, затори утворилися на вулицях Данила Щербаківського, Вадима Гетьмана, Жилянській, Льва Толстого, Щусєва, Дегтярівській, Олени Теліги, Саксаганського, Набережно-Хрещатицькій.
На лівому березі рух ускладнено на проспектах Броварському, Юрія Гагаріна, Романа Шухевича, Соборності, Петра Григоренка та вулицях Андрія Малишка, Попудренка, Оноре де Бальзака, Ревуцького, Тростянецькій.
Рух на мосту Патона було ускладнено у бік правого берега. На Південному мосту та мосту Метро спостерігалося незначне ускладнення руху транспорту у напрямку правого берега. На Північному мосту та Дарницькому мосту можна було проїхати вільно.
Доповнення
У Київській області сьогодні, 4 лютого, без опадів. На дорогах ожеледиця. Температура вночі 5-10°, вдень від 4° морозу до 1° тепла, у Києві вночі 7-9°, вдень 2-4° морозу.