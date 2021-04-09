Утро пятницы в Киеве началось с пробок: где затруднено движение
Киев • УНН
КИЕВ. 9 апреля. УНН. По состоянию на 8:15 пятницы, 9 апреля, на нескольких мостах и улицах Киева образовались пробки. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса Google Maps, передает УНН.
Детали
Движение на всех мостах, а именно - Северном, Южном, Патона, Метро и Дарницком, затруднено в направлении правого берега.
На правом берегу Киева частично затруднено движение по улицам Набережно-Крещатицкая, Набережно-Рыбальская, Набережное шоссе, Владимирским спуском, проспектами Степана Бандеры, Героев Сталинграда, улицами Богатырская, Семена Скляренко, Елены Телиги, Кирилловская.
Пробки образовались на проспекте Победы, проспекте Любомира Гузара, улицах Вадима Гетьмана, Николая Голего, проспекте Валерия Лобановского.
На левом берегу осложнения движения заметны в сторону правого берега проспектами Николая Бажана, Соборности, Романа Шухевича и Броварским проспектом, Дарницким шоссе.
Пробки заметны на проспекте Петра Григоренко, бульваре Перова, улицах Миропольской, Братиславской.
Дополнение
Введение жестких карантинных ограничений с 5 апреля и пропуск в общественный транспорт по спецпропускам, в том числе в метро, создал в первые дни локдауна в Киеве транспортный коллапс.
Люди, которые не получили свои спецпропуска, не могли добраться на работу или домой. Такая ситуация вызвала значительный спрос на услуги такси и рост цен на поездки.
Сразу же в первый день локдауна в столице вырос спрос на аренду велосипедов.