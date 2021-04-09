Ранок п’ятниці у Києві розпочався із заторів: де ускладнено рух

Деталі

Рух на всіх мостах, а саме — Північному, Південному, Патона, Метро та Дарницькому, ускладнено в напрямку правого берега.

На правому березі Києва частково ускладнено рух вулицями Набережно-Хрещатицька, Набережно-Рибальська, Набережне шосе, Володимирським узвозом, проспектами Степана Бандери, Героїв Сталінграда, вулицями Богатирська, Семена Скляренка, Олени Теліги, Кирилівська.

Затори утворились на проспекті Перемоги, проспекті Любомира Гузара, вулицях Вадима Гетьмана, Миколи Голего, проспекті Валерія Лобановського.

На лівому березі ускладнення руху помітні у бік правого берега проспектами Миколи Бажана, Соборності, Романа Шухевича та Броварським проспектом, Дарницьким шосе.

Затори помітні на проспекті Петра Григоренка, бульварі Перова, вулицях Миропільській, Братиславській.

Доповнення

Введення жорстких карантинних обмежень з 5 квітня і пропуск у громадський транспорт за спецперепустками, у тому числі у метро, створив у перші дні локдауну у Києві транспортний колапс.

Люди, які не отримали свої спецперепустки, не могли дістатися на роботу чи додому. Така ситуація викликала значний попит на послуги таксі та зростання цін на поїздки.

Відразу ж у перший день локдауну в столиці зріс попит на оренду велосипедів.