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15 марта, 19:03 • 107132 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 144325 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 124124 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 117598 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 105207 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 101671 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 93843 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 124615 просмотра

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“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Актуальное
Утро четверга в столице началось с пробок: где больше всего затруднено движение

Утро четверга в столице началось с пробок: где больше всего затруднено движение

Киев • УНН

 • 18949 просмотра

КИЕВ. 27 января. УНН. По состоянию на утро четверга, 27 января, в столице заметно значительное осложнение движения транспорта. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса Google Maps, пишет УНН.

Детали

На правом берегу Киева пробки наблюдаются на проспекте Победы, улице Набережно-Рыбальской, Набережном шоссе - по данным сервиса, движение по ним затруднено из-за сразу нескольких ДТП, улице Жилянской.

Частично затруднено движение по проспекту Валерия Лобановского, улице Вадима Гетьмана, бульвару Тараса Шевченко.

На левом берегу образовалась пробка на улицах Светлая, Коллекторная, Харьковской площади. Незначительное осложнение движения по Броварскому проспекту, проспекту Освободителей.

На мостах Патона, Северном, Южном и Метро наблюдалось пока незначительное затруднение движения транспорта в направлении правого берега. На Дарницком мосту без пробок сейчас.

Дополнение

По прогнозу синоптиков, сегодня в большинстве областей Украине прогнозируют мокрый снег, сильный ветер и от 4° мороза до 1° тепла днем.

В частности, в Киевской области днем небольшой мокрый снег. На дорогах местами гололедица. Ветер западный, юго-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 5-8° мороза, днем примерно 0°.

Украинские Национальные Новости

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