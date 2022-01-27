Мокрий сніг та пориви вітру: прогноз погоди на сьогодні
Київ • УНН
КИЇВ. 27 січня. УНН. Сьогодні у більшості областей Україні прогнозують мокрий сніг, сильний вітер та від 4° морозу до 1° тепла вдень. Про це повідомляє УНН із посиланням на Укргідрометцентр.
Деталі
У північних та місцями центральних областей України буде невеликий мокрий сніг, на заході країни з дощем, на решті території без істотних опадів.
На дорогах місцями ожеледиця.
Вітер західний, південно-західний, 7-12 м/с, вдень у західних областях подекуди пориви 15-20 м/с, в Карпатах до 25 м/с.
Температура у західних областях вночі 0-5° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла. У східних, Сумській областях та в Карпатах вночі 8-13°, вдень 3-8° морозу. На решті території вночі 5-10° морозу, вдень від 4° морозу до 1° тепла.
Додамо
У Київській області вдень невеликий мокрий сніг.
На дорогах місцями ожеледиця.
Вітер західний, південно-західний, 7-12 м/с.
Температура вночі 5-8° морозу, вдень приблизно 0°.