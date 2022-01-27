Ранок четверга в столиці почався із заторів: де найбільше ускладнено рух
Київ • УНН
КИЇВ. 27 січня. УНН. Станом на ранок четверга, 27 січня, у столиці помітне значне ускладнення руху транспорту. Про це свідчать дані онлайн-сервісу Google Maps, пише УНН.
Деталі
На правому березі Києва затори спостерігаються на проспекті Перемоги, вулиці Набережно-Рибальській, Набережному шоссе – за даними сервісу, рух ним ускладнено через одразу декілька ДТП, вулиці Жилянській.
Частково ускладнено рух проспектом Валерія Лобановського, вулицею Вадима Гетьмана, бульваром Тараса Шевченка.
На лівому березі утворився затор на вулицях Світла, Колекторна, Харківській площі. Незначне ускладнення руху Броварським проспектом, проспектом Визволителів.
На мостах Патона, Північному, Південному та Метро спостерігалося наразі незначне ускладнення руху транспорту у напрямку правого берега. На Дарницькому мосту без заторів наразі.
Доповнення
За прогнозом синоптиків, сьогодні у більшості областей Україні прогнозують мокрий сніг, сильний вітер та від 4° морозу до 1° тепла вдень.
Зокрема, у Київській області вдень невеликий мокрий сніг. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер західний, південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 5-8° морозу, вдень приблизно 0°.