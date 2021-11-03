Раннее лечение коронавируса сверхважное для людей из групп риска - врач

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“Важно начинать лечение с первых дней заболевания коронавирусной инфекцией. Особенно для групп риска. Одно но — иногда им нужно специфическое лечение, а у нас, к сожалению, таких специфических средств не много”, — сообщил Евтушенко.

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Недавно ученые определили категории людей с повышенным риском смерти от COVID-19, сообщает ScienceDirect.

В частности, это — онкобольные, которые незадолго до инфицирования COVID-19 проходили агрессивную терапию. Ученые отмечают — такой высокий риск осложнений вызван тем, что иммунная система этих людей оказалась ослабленной после сильнодействующих препаратов и химиотерапии.

В то же время по словам врачей, чем быстрее человек начнет лечение от коронавируса, тем больше гарантия избежать тяжелых последствий болезни, в частности — воспаления легких.