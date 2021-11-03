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Раннє лікування коронавірусу надважливе для людей із груп ризику - лікар

Київ • УНН

 • 21818 перегляди

КИЇВ. 3 листопада. УНН. Люди, які входять у групи ризику (люди похилого віку та пацієнти з хронічними захворюваннями, - ред.) мають першочергово займатися раннім лікуванням коронавірусу. Таку думку висловив лікар Віталій Євтушенко.

Раннє лікування коронавірусу надважливе для людей із груп ризику - лікар

Цитата

“Важливо розпочинати лікування з перших днів захворювання коронавірусною інфекцією. Особливо для груп ризику... Одне але — іноді їм потрібно специфічне лікування, а у нас, на жаль, таких специфічних засобів не багато”, — повідомив Євтушенко.

Додамо

Нещодавно вчені визначили категорії людей із підвищеним ризиком смерті від COVID-19, повідомляє ScienceDirect.

Зокрема, це — онкохворі, які незадовго до інфікування COVID-19 проходили агресивну терапію. Вчені наголошують — такий високий ризик ускладнень викликаний тим, що імунна система цих людей виявилася ослабленою після сильнодіючих препаратів та хіміотерапії.

Водночас за словами лікарів, чим швидше людина розпочне лікування від коронавірусу, тим більша гарантія уникнути тяжких наслідків хвороби, зокрема — запалення легень.

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