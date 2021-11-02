Під час легкої форми коронавірусу людина не повинна гаяти часу, а одразу розпочати лікування - лікар-інфекціоніст

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“Якщо інфікуюча доза невисока, то здатність організму перенести коронавірус у легкій формі без стаціонару висока. Але лікування треба розпочинати одразу! Людина не повинна сподіватися тільки на медицину, що там хтось колись прийде й допоможе. Ні, треба працювати для того, щоб бути захищеним. Кожен з нас повинен сам піклуватися про своє здоров’я”, — вважає лікар.

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За його словами, боротися з коронавірусом треба всіма відомими методами. Раніше про це заявив генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) Тедрос Аданом Гебрейєсус під час своєї вступної промови на брифінгу для ЗМІ наприкінці жовтня.



“Висока трансмісивність варіанта Дельта підтвердила, що вакцини самі по собі не покладуть кінець пандемії. Нам потрібні всі інструменти — вакцини, тести, лікування, ЗІЗ та заходи громадської охорони здоров’я — для боротьби з COVID-19”, — повідомив гендиректор ВООЗ.

Також Тедрос Аданом Гебрейєсус констатував, що пандемія COVID-19 ще далека до завершення.

Зазначимо

В Україні вже 2,95 млн випадків коронавірусної хвороби. За останню добу захворіло 19 455 людей.