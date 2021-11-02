Во время легкой формы коронавируса человек не должен терять времени, а сразу начать лечение - врач-инфекционист
Киев • УНН
КИЕВ. 2 ноября. УНН. Если человек, который только что заболел на коронавирус в легкой форме начнет самостоятельное лечение и не будет терять время, то организм быстро победит инфекцию без тяжелых последствий. Об этом журналистам УНН рассказал врач-инфекционист Игорь Гайдук.
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“Если инфицирующая доза невысока, то способность организма перенести коронавирус в легкой форме без стационара высока. Но лечение надо начинать сразу! Человек не должен надеяться только на медицину, что там кто-то когда-то придет и поможет. Нет, надо работать для того, чтобы быть защищенным. Каждый из нас должен сам заботиться о своем здоровье”, — считает врач.
Детали
По его словам, бороться с коронавирусом надо всеми известными методами. Ранее об этом заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус во время своей вступительной речи на брифинге для СМИ в конце октября.
“Высокая трансмиссивность варианта Дельта подтвердила, что вакцины сами по себе не положат конец пандемии. Нам нужны все инструменты — вакцины, тесты, лечение, СИЗ и меры общественного здравоохранения для борьбы с COVID-19”, — сообщил гендиректор ВОЗ.
Также Тедрос Аданом Гебрейесус констатировал, что пандемия COVID-19 еще далека от завершения.
Отметим
В Украине уже 2,95 млн случаев коронавирусной болезни. За последние сутки заболело 19 455 человек.