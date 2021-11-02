Во время легкой формы коронавируса человек не должен терять времени, а сразу начать лечение - врач-инфекционист

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“Если инфицирующая доза невысока, то способность организма перенести коронавирус в легкой форме без стационара высока. Но лечение надо начинать сразу! Человек не должен надеяться только на медицину, что там кто-то когда-то придет и поможет. Нет, надо работать для того, чтобы быть защищенным. Каждый из нас должен сам заботиться о своем здоровье”, — считает врач.

Детали

По его словам, бороться с коронавирусом надо всеми известными методами. Ранее об этом заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус во время своей вступительной речи на брифинге для СМИ в конце октября.



“Высокая трансмиссивность варианта Дельта подтвердила, что вакцины сами по себе не положат конец пандемии. Нам нужны все инструменты — вакцины, тесты, лечение, СИЗ и меры общественного здравоохранения для борьбы с COVID-19”, — сообщил гендиректор ВОЗ.

Также Тедрос Аданом Гебрейесус констатировал, что пандемия COVID-19 еще далека от завершения.

Отметим

В Украине уже 2,95 млн случаев коронавирусной болезни. За последние сутки заболело 19 455 человек.