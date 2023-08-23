Утренний удар рф по Херсону: прокуратура показала последствия

Детали

По данным следствия, утром 22 августа 2023 года военные рф в очередной раз совершили обстрел город Херсон.

"Попали управляемой авиабомбой по зданию детского сада. В зоне поражения взрывной волны оказались многоквартирные дома, расположенные рядом. Также оккупанты атаковали артиллерией центр города. Пострадало пять гражданских лиц, которым оказывалась медицинская помощь на месте. Повреждены дома, магазины, линии электропередач и газопровод", - сообщили в прокуратуре, показав последствия.

Начато досудебные расследования в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Напомним

В ОВА сообщали о 6 пострадавших.