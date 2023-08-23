Ранковий удар рф по Херсону: прокуратура показала наслідки

Деталі

За даними слідства, вранці 22 серпня 2023 року військові рф вчергове здійснили обстріл місто Херсон.

"Поцілили керованою авіабомбою по будівлі дитячого садка. У зоні ураження вибухової хвилі опинилися багатоквартирні будинки, розташовані поруч. Також окупанти атакували артилерією середмістя. Постраждало п’ять цивільних осіб, яким надавалась медична допомога на місці. Пошкоджено будинки, магазини, лінії електропередач та газопровід", - повідомили в прокуратурі, показавши наслідки.

Розпочато досудові розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Нагадаємо

В ОВА повідомляли про 6 постраждалих.