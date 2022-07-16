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Утренний удар по Одессе: начато уголовное производство

Утренний удар по Одессе: начато уголовное производство

Киев • УНН

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КИЕВ. 16 июля. УНН. По факту ракетного удара, нанесенного утром оккупантами по Одессе, начато уголовное производство. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, передает УНН.

Детали

При процессуальном руководстве прокуроров Одесской областной прокуратуры начато уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

По данным следствия, утром 16 июля 2022 года военнослужащие россии, пренебрегая нормами международного гуманитарного права, в очередной раз нанесли ракетный удар по объектам гражданской инфраструктуры Одессы. По предварительным данным, один мужчина ранен обломками.

В результате ракетных обстрелов Малиновского района города огнем охвачено несколько складских помещений площадью около 10 тыс м кв. Также поврежден ряд других сооружений в районе взрыва.

На месте происшествия работают прокуроры, следователи, сотрудники ГСЧС Украины ликвидируют последствия пожара. Правоохранители обнаружили и изъяли обломки механизма ракеты.

Отмечается, что какие-либо военные объекты на данной территории отсутствуют.

Дополнение

Утренний удар по Одессе российские захватчики нанесли из авиации, Ту-95, с территории рф скорее всего ракетой Х-101. Попали в состав.

Спасатели ликвидировали пожар после ракетного удара по Одессе.

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