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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
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Ранковий удар по Одесі: розпочато кримінальне провадження

Ранковий удар по Одесі: розпочато кримінальне провадження

Київ • УНН

 • 274803 перегляди

КИЇВ. 16 липня. УНН. За фактом ракетного удару, спричиненого зранку окупантами по Одесі розпочато кримінальне провадження. Про це інформує Офіс Генерального прокурора, передає УНН.

Деталі

За процесуального керівництва прокурорів Одеської обласної прокуратури розпочато кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

За даними слідства, вранці 16 липня 2022 року військовослужбовці рф, нехтуючи нормами міжнародного гуманітарного права, вкотре завдали ракетного удару по об’єктам цивільної інфраструктури Одеси. За попередніми даними одного чоловіка поранено уламками.

Внаслідок ракетного обстрілу Малиновського району міста вогнем охоплено декілька складських приміщень площею близько 10 тис м кв. Також пошкоджено низку інших споруд в районі вибуху.

На місці події працюють прокурори, слідчі, співробітники ДСНС України ліквідовують наслідки пожежі. Правоохоронці виявили та вилучили уламки від механізму ракети.

Наголошується, що будь-які військові об’єкти на даній території відсутні.

Доповнення

Ранковий удар по Одесі російські загарбники завдали з авіації, Ту-95, з території рф швидше за все ракетою Х-101. Влучили у склад.

Рятувальники ліквідували пожежу після ракетного удару по Одесі.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

ВійнаКримінал та НПУНН-Одеса
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