Утренний удар по Харькову: били скорее всего "Искандером", ранены 6 гражданских

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Киев • УНН

 • 181781 просмотра

КИЕВ. 9 июля. УНН. В результате очередного обстрела российскими оккупантами Харькова, который сегодня скорее всего осуществили баллистической ракетой «Искандер», ранены шесть гражданских, сообщает Харьковская областная прокуратура, пишет УНН.

Цитата

"По данным следствия, 9 июля около 10 утра российские военные произвели обстрел центральной части города Харькова. По предварительным данным, удар, вероятно, был нанесен баллистической ракетой «Искандер». В результате обстрела ранены пять женщин, 55, 40, 57, 43, 64 лет и 12-летняя девочка», - сообщили в прокуратуре.

Детали

Как отмечается, один из снарядов попал в двухэтажное здание, что привело к его разрушению. Повреждены соседние дома.

В настоящее время продолжаются первоочередные следственные действия, данные уточняются. 

При процессуальном руководстве Слободской окружной прокуратуры Харькова начато досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Дополнение

9 июля по жилому району Харькова оккупанты нанесли, предварительно, ракетный удар.

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