Ранковий удар по Харкову: били швидше за все "Іскандером", поранено 6 цивільних

Цитата

"За даними слідства, 9 липня близько 10 ранку російські військові здійснили обстріл центральної частини міста Харкова. За попередніми даними, удар, ймовірно, було завдано балістичною ракетою «Іскандер». Внаслідок обстрілу поранено п‘ятьох жінок 55, 40, 57, 43, 64 років та 12-річну дівчинку", - повідомили у прокуратурі.

Деталі

Як зазначається, один зі снарядів влучив у двоповерховий будинок, що призвело до його руйнування. Пошкоджено сусідні будинки.

Наразі тривають першочергові слідчі дії, дані уточнюються.

За процесуального керівництва Слобідської окружної прокуратури Харкова розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Доповнення

9 липня по житловому району Харкова окупанти завдали, попередньо, ракетного удару.