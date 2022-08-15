Утренний обстрел Харькова: умерла одна из раненых
Киев • УНН
КИЕВ. 15 августа. УНН. В результате утренних обстрелов Харькова в больнице умерла 75-летняя женщина, которая получила многочисленные взрывные травмы и осколочные ранения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram Харьковской ОВА.
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"75-летняя женщина после сегодняшнего обстрела Салтовского района скончалась в больнице. Из-за множественных взрывных травм и осколочных ранений женщина находилась в тяжелом состоянии", – говорится в сообщении.
Добавим
По данным ОВА, всего в результате обстрелов пострадали девять человек.
Напомним
Утром 15 августа российские оккупанты обстреляли Салтовский район Харькова – снова ударили рядом с остановкой общественного транспорта.