Утренний обстрел Харькова: умерла одна из раненых

Цитата

"75-летняя женщина после сегодняшнего обстрела Салтовского района скончалась в больнице. Из-за множественных взрывных травм и осколочных ранений женщина находилась в тяжелом состоянии", – говорится в сообщении.

Добавим

По данным ОВА, всего в результате обстрелов пострадали девять человек.

Напомним

Утром 15 августа российские оккупанты обстреляли Салтовский район Харькова – снова ударили рядом с остановкой общественного транспорта.