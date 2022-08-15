Ранковий обстріл Харкова: померла одна з поранених
Київ • УНН
КИЇВ. 15 серпня. УНН. Внаслідок ранкового обстрілу Салтівського району Харкова у лікарні померла 75-річна жінка, яка дістала численні вибухові травми та осколкові поранення. Про це повідомляє УНН із посиланням на Telegram Харківської ОВА.
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"75-річна жінка після сьогоднішнього обстрілу Салтівського району померла у лікарні. Через множинні вибухові травми та осколкові поранення жінка перебувала в тяжкому стані", – ідеться у повідомленні.
Додамо
За даними ОВА, всього внаслідок обстрілів постраждало дев'ятеро осіб.
Нагадаємо
Вранці 15 серпня російські окупанти обстріляли Салтівський район Харкова – знову вдарили поряд із зупинкою громадського транспорту.