Ранковий обстріл Харкова: померла одна з поранених

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"75-річна жінка після сьогоднішнього обстрілу Салтівського району померла у лікарні. Через множинні вибухові травми та осколкові поранення жінка перебувала в тяжкому стані", – ідеться у повідомленні.

Додамо

За даними ОВА, всього внаслідок обстрілів постраждало дев'ятеро осіб.

Нагадаємо

Вранці 15 серпня російські окупанти обстріляли Салтівський район Харкова – знову вдарили поряд із зупинкою громадського транспорту.