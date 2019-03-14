Утренний Киев стоит в пробках
Киев • УНН
КИЕВ. 14 марта. УНН. На дорогах Киева утром наблюдается некоторое затруднение движения автотранспорта. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса Google Maps, передает УНН.
По данным сервиса, высокий уровень пробок наблюдается на бульваре Тараса Шевченко, Воздухофлотском проспекте, улицах Жилянской, Вадима Гетьмана, Борщаговской, Михаила Грушевского, Парковой дороге, Владимирском спуске, Набережном шоссе, улице Набережно-Крещатицкая, проспекте Победы.
Кроме того, определенное затруднение движения заметно на бульваре Леси Украинки, улицах Сечевых Стрельцов, Юрия Ильенко, Елены Телиги, Дегтяревской, Новоконстантиновской, проспекте Валерия Лобановского, улице Николая Гринченко, проспекте Академика Палладина.
Кроме того, местами затруднено движение на Голосеевском проспекте, улице Васильковской, Большой Окружной дороге.
На левом берегу столицы пробки наблюдаются на проспектах Соборности и Николая Бажана, Харьковском шоссе, Броварском проспекте, улицах Хоткевича, Миропольской, Андрея Малышко, проспекте Генерала Ватутина, Русановской набережной.
На столичных мостах, в частности, на Северном, Южном, Дарницком мосту и мосту Патона наблюдаются пробки в направлении правого берега. На мосту Метро можно проехать свободно.
Напомним, в Киеве сегодня без осадков.