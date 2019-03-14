Ранковий Київ стоїть у заторах
Київ • УНН
КИЇВ. 14 березня. УНН. На дорогах Києва зранку спостерігається певне ускладнення руху автотранспорту. Про це свідчать дані онлайн-сервісу Google Maps, передає УНН.
За даними сервісу, високий рівень заторів спостерігається на бульварі Тараса Шевченка, Повітрофлотському проспекті, вулицях Жилянській, Вадима Гетьмана, Борщагівській, Михайла Грушевського, Парковій дорозі, Володимирському узвозі, Набережному шосе, вулиці Набережно-Хрещатицькій, проспекті Перемоги.
Крім того, певне ускладнення руху помітне на бульварі Лесі Українки, вулицях Січових Стрільців, Юрія Іллєнка, Олени Теліги, Дегтярівській, Новокостянтинівській, проспекті Валерія Лобановського, вулиці Миколи Грінченка, проспекті Академіка Палладіна.
Крім того, місцями ускладнений рух на Голосіївському проспекті, вулиці Васильківській, Великій Окружній дорозі.
На лівому березі столиці затори спостерігаються на проспектах Соборності та Миколи Бажана, Харківському шосе, Броварському проспекті, вулицях Гната Хоткевича, Миропільській, Андрія Малишка, проспекті Генерала Ватутіна, Русанівській набережній.
На столичних мостах, зокрема, на Північному, Південному, Дарницькому мосту та мосту Патона спостерігаються затори у напрямку правого берега. На мосту Метро можна проїхати вільно.
Нагадаємо, у Києві сьогодні без опадів.