Утренний Киев стал в пробках

По данным сервиса, медленнее автомобили движутся по проспекту Победы и Генерала Ватутина, проспекту Голосеевскому, проспекту Героев Сталинграда, Леся Курбаса, Валерия Лобановского и Николая Бажана, улице Крещатик, Борщаговской, Жилянской. Улицы Вадима Гетьмана и Александра Довженко перекрыты.

Многочисленные пробки наблюдаются на бульваре Тараса Шевченко, Владимирском спуске, Набережном шоссе, улице Саксаганского, Богдана Хмельницкого, Бассейной, Большой Житомирской, бульваре Дружбы народов, Михаила Грушевского, Большой Васильковской, Сечевых Стрельцов, Набережно-Рыбальской, бульваре Леси Украинки, улице Антоновича, Степана Бандеры, Вячеслава Черновола, Бессарабской площади и Надднепрянском шоссе, а также на Нижнем Валу.



На Левом берегу Киева высокий уровень заторов заметен на проспекте Соборности и Броварском, бульваре Перова, проспекте Юрия Гагарина и Освободителей, улице Гната Хоткевича, Евгения Сверстюка, улице Братиславской, Михаила Драгоманова, Ревуцкого, на Харьковском и Дарницком шоссе, а также на Днепровской и Русановской набережной.



Движение на Дарницком, Патона, Южном и Северном мостах затруднено в направлении Правого берега. На мосту Метро можно проехать свободно.



Напомним, в западных, северных и центральных областях Украины сегодня ожидается мокрый снег, на остальной территории небольшие осадки - преимущественно дождь.