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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Утренний Киев стал в пробках

Киев • УНН

 • 13527 просмотра

КИЕВ. 22 марта. УНН. По состоянию на 8:45 на дорогах Киева заметное максимальное затруднение движения. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса Google Maps, передает УНН.

Утренний Киев стал в пробках

По данным сервиса, медленнее автомобили движутся по проспекту Победы и Генерала Ватутина, проспекту Голосеевский, проспектом Героев Сталинграда, Леся Курбаса, Валерия Лобановского и Николая Бажана, улице Крещатик, Борщаговской, Жилянской. Улица Вадима Гетьмана перекрыта.

Многочисленные пробки наблюдаются на бульваре Тараса Шевченко, Владимирском спуске, Набережном шоссе, улице Саксаганского, Богдана Хмельницкого, Бассейной, Большой Житомирской, бульваре Дружбы народов, Михаила Грушевского, Большой Васильковской, Сечевых Стрельцов, Набережно-Рыбальской, бульваре Леси Украинки, улице Антоновича, Степана Бандеры, Вячеслава Черновола, Бессарабской площади и Надднепрянском шоссе, а также на Нижнем Валу.

На левом берегу Киева высокий уровень заторов заметен на проспекте Соборности и Броварском, бульваре Перова, проспекте Юрия Гагарина и Освободителей, улице Гната Хоткевича, Евгения Сверстюка, улице Братиславской, Михаила Драгоманова, Ревуцкого, на Харьковском и Дарницком шоссе, а также на Днепровской и Русановской набережной.

Движение на Дарницком, Патона, Южном мостах затруднено в направлении Правого берега. На мосту Метро и Северном можно проехать свободно.

Напомним, 23 марта в Киевской области облачно с прояснениями, без существенных осадков.

Украинские Национальные Новости

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