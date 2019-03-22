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П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними
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Ранковий Київ став у заторах

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 березня. УНН. Станом на 8:45 на дорогах Києва помітне максимальне ускладнення руху. Про це свідчать дані онлайн-сервісу Google Maps, передає УНН.

Ранковий Київ став у заторах

За даними сервісу, найповільніше автомобілі рухаються проспектом Перемоги та Генерала Ватутіна, проспектом Голосіївським, проспектом Героїв Сталінграда, Леся Курбаса, Валерія Лобановського та Миколи Бажана, вулицею Хрещатик, Борщагівською, Жилянською. Вулиця Вадима Гетьмана перекрита.

Численні затори спостерігаються на бульварі Тараса Шевченка, Володимирському узвозі, Набережному шосе, вулиці Саксаганського, Богдана Хмельницького, Басейній, Великій Житомирській, бульварі Дружби народів, Михайла Грушевського, Великій Васильківській, Січових Стрільців, Набережно-Рибальській, бульварі Лесі Українки, вулиці Антоновича, Степана Бандери, В’ячеслава Чорновола, Бессарабській площі та Наддніпрянському шосе, а також на Нижньому Валі.

На Лівому березі Києва високий рівень заторів помітний на проспекті Соборності та Броварському, бульварі Перова, проспекті Юрія Гагаріна та Визволителів, вулиці Гната Хоткевича, Євгена Сверстюка, вулиці Братиславській, Михайла Драгоманова, Ревуцького, на Харківському та Дарницькому шосе, а також на Дніпровській та Русанівській набережній.

Рух на Дарницькому, Патона, Південному мостах ускладнено у напрямку Правого берега. На мосту Метро і Північному можна проїхати вільно.

Нагадаємо, 23 березня у Київській області хмарно з проясненнями, без істотних опадів.

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