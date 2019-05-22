Утренний Киев сковали пробки
Киев • УНН
КИЕВ. 22 мая. УНН. По состоянию на 8:40 на дорогах Киева заметное максимальное затруднение движения. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса Google Maps, передает УНН.
По данным сервиса, многочисленные пробки наблюдаются на проспекте Победы, Воздухофлотском проспекте, улицах Михаила Грушевского, Борщаговской, Юрия Ильенко, Сечевых Стрельцов, Вячеслава Черновола, Большой Васильковской, на бульваре Тараса Шевченко, проспектах Леся Курбаса и Валерия Лобановского, Набережном шоссе.
Водителям следует учесть перекрытое движение на улицах Александра Довженко и Вадима Гетьмана.
Достаточно медленно автомобили движутся на Большой окружной дороге, проспекте Голосеевском, бульваре Леси Украинки, Владимирском спуске, улицах Саксаганского, Жилянской, Богдана Хмельницкого, Бассейной, Большой Житомирской, Набережно-Крещатицкойя, Короленковской.
На левом берегу Киева высокий уровень заторов заметен на проспектах Соборности и Николая Бажана, Броварском проспекте, бульваре Перова, проспектах Юрия Гагарина и Генерала Ватутина, улицах Центральной, Хоткевича, Братиславской, Миропольской, на Харьковском и Дарницком шоссе, а также на Днепровской и Русановской набережной.
Движение на Дарницком, Южном, Северном, Патона, мостах затруднено в направлении правого берега. На мосту Метро можно проехать свободно.
Напомним, в Украине сегодня ожидаются дожди, местами грозы.