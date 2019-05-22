Ранковий Київ скували затори

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КИЇВ. 22 травня. УНН. Станом на 8:40 на дорогах Києва помітне максимальне ускладнення руху. Про це свідчать дані онлайн-сервісу Google Maps, передає УНН.

За даними сервісу, численні затори спостерігаються на проспекті Перемоги, Повітрофлотському проспекті, вулицях Михайла Грушевського, Борщагівській,Юрія Іллєнка, Січових Стрільців, В’ячеслава Чорновола, Великій Васильківській, на бульварі Тараса Шевченка, проспектах Леся Курбаса та Валерія Лобановського, Набережному шосе.

Водіям варто врахувати перекритий рух на вулицях Олександра Довженка та Вадима Гетьмана.

Досить повільно автомобілі рухаються на Великій окружній дорозі, проспекті Голосіївському, бульварі Лесі Українки, Володимирському узвозі, вулицях Саксаганського, Жилянській, Богдана Хмельницького, Басейній, Великій Житомирській, Набережно-Хрещатицькій, Короленківській.

На лівому березі Києва високий рівень заторів помітний на проспектах Соборності та Миколи Бажана, Броварському проспекті, бульварі Перова, проспектах Юрія Гагаріна та Генерала Ватутіна, вулицях Центральній, Гната Хоткевича, Братиславській, Миропільській, на Харківському та Дарницькому шосе, а також на Дніпровській та Русанівській набережній.

Рух на Дарницькому, Південному, Північному, Патона, мостах ускладнено у напрямку правого берега. На мосту Метро можна проїхати вільно.

Нагадаємо, в Україні сьогодні очікуються дощі, місцями грози.

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