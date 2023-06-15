"Рамштайн-13": глава Пентагона открыл заседание контактной группы
Киев • УНН
КИЕВ. 15 июня. УНН. Министр обороны США Ллойд Остин открыл 13-е заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины (встреча в формате “Рамштайн”) в четверг в Брюсселе. Трансляция ведется на сайте Пентагона, пишет УНН.
Детали
Остин начал заседание с упоминания о новых ударах российской армии по Украине, а также о разрушении Каховской ГЭС.
По его словам, это еще одно напоминание о разрушительных последствиях войны для гражданских.
Глава Пентагона также отметил, что "мы продолжим поддерживать Украину" и что союзники едины.
Дополнение
На заседание в Брюссель прибыл министр обороны Украины Алексей Резников.
Накануне глава украинского оборонного ведомства Алексей Резников очертил ключевые темы, которые станут предметом переговоров. По словам Резникова, основным станет углубление и расширение сотрудничества в рамках создаваемой “самолетной коалиции”. Пока речь идет исключительно об обучении украинских пилотов на западных самолетах.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что на фоне украинского контрнаступления союзники на встрече в формате "Рамштайн" сосредоточатся на том, чтобы обеспечить поддержку и обеспечение того, чтобы все поставленные системы вооружения работали должным образом.