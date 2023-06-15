"Рамштайн-13": глава Пентагона открыл заседание контактной группы

Детали

Остин начал заседание с упоминания о новых ударах российской армии по Украине, а также о разрушении Каховской ГЭС.

По его словам, это еще одно напоминание о разрушительных последствиях войны для гражданских.

Глава Пентагона также отметил, что "мы продолжим поддерживать Украину" и что союзники едины.

Дополнение

На заседание в Брюссель прибыл министр обороны Украины Алексей Резников.

Накануне глава украинского оборонного ведомства Алексей Резников очертил ключевые темы, которые станут предметом переговоров. По словам Резникова, основным станет углубление и расширение сотрудничества в рамках создаваемой “самолетной коалиции”. Пока речь идет исключительно об обучении украинских пилотов на западных самолетах.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что на фоне украинского контрнаступления союзники на встрече в формате "Рамштайн" сосредоточатся на том, чтобы обеспечить поддержку и обеспечение того, чтобы все поставленные системы вооружения работали должным образом.