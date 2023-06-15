"Рамштайн-13": голова Пентагону відкрив засідання контактної групи
Київ • УНН
КИЇВ. 15 червня. УНН. Міністр оборони США Ллойд Остін відкрив 13-е засідання Контактної групи з питань оборони України (зустріч у форматі “Рамштайн”) в четвер у Брюсселі. Трансляція ведеться на сайті Пентагону, пише УНН.
Деталі
Остін почав засідання зі згадки про нові удари російської армії по Україні, а також про руйнування Каховської ГЕС.
З його слів, це ще одне нагадування про руйнівні наслідки війни для цивільних.
Голова Пентагону також зазначив, що "ми продовжимо підтримувати Україну" і що союзники єдині.
Доповнення
На засідання до Брюсселя прибув міністр оборони України Олексій Резніков.
Напередодні голова українського оборонного відомства Олексій Резніков окреслив ключові теми, які стануть предметом переговорів. За словами Резнікова, основним стане поглиблення та розширення співпраці у межах “літакової коаліції”, що створюється. Поки що йдеться виключно про навчання українських пілотів на західних літаках.
Генсек НАТО Єнс Столтенберг повідомив, що на тлі українського контранступу союзники на зустрічі у форматі "Рамштайн" зосередяться на тому, щоб забезпечити підтримку та забезпечення того, щоб усі поставлені системи озброєння працювали належним чином.