Рамос не реализовал два пенальти: Испания потеряла очки в матче со Швейцарией
Киев • УНН
КИЕВ. 15 ноября. УНН. Сборная Швейцарии провела домашнюю игру 5-го тура Лиги наций против Испании на “Санкт-Якоб Парк” в Базеле, передает УНН.
На старте игры голкипер Симон совершил сейв на удар с близкой дистанции от Шакири. Эффектный гол взлета на 26 минуте удался Фройлеру.
После отдыха на 57 и 80 минутах итальянцы дважды пробивали пенальти. В обоих случаях удары Рамоса отражал Зоммер.
Спасителем испанцев оказался нападающий “Вильярреала” Херард Морено, сравнял счет после прострела Регилона — 1:1.
Примечательно, что швейцарцы с 79 минуты играли в меньшинстве — красная карточка в пассиве Ельведи.
Также добавим, испанцы с 8 очками идут вторыми в группе, а швейцарцы ее замыкают (3).