Рамос не реалізував два пенальті: Іспанія втратила очки у матчі зі Швейцарією
Київ • УНН
КИЇВ. 15 листопада. УНН. Збірна Швейцарії провела домашню гру 5-го туру Ліги націй проти Іспанії на “Санкт-Якоб Парк” у Базелі, передає УНН.
На старті гри голкіпер Сімон здійснив сейв на удар з близької дистанції від Шакірі. Ефектний гол зльоту на 26 хвилині вдався Фройлеру.
Після відпочинку на 57 і 80 хвилинах апеннінці двічі пробивали пенальті. В обох випадках удари Рамоса відбивав Зоммер.
Рятівником іспанців виявився нападник “Вільяреала” Херард Морено, який зрівняв рахунок після прострілу Регілона — 1:1.
Примітно, швейцарці з 79 хвилини грали у меншості — червона картка у пасиві Ельведі.
Також додамо, іспанці з 8 очками йдуть другими у групі, а швейцарці її замикають (3).