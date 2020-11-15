Рамос не реалізував два пенальті: Іспанія втратила очки у матчі зі Швейцарією

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КИЇВ. 15 листопада. УНН. Збірна Швейцарії провела домашню гру 5-го туру Ліги націй проти Іспанії на “Санкт-Якоб Парк” у Базелі, передає УНН.

На старті гри голкіпер Сімон здійснив сейв на удар з близької дистанції від Шакірі. Ефектний гол зльоту на 26 хвилині вдався Фройлеру.

Після відпочинку на 57 і 80 хвилинах апеннінці двічі пробивали пенальті. В обох випадках удари Рамоса відбивав Зоммер.

Рятівником іспанців виявився нападник “Вільяреала” Херард Морено, який зрівняв рахунок після прострілу Регілона — 1:1.

Примітно, швейцарці з 79 хвилини грали у меншості — червона картка у пасиві Ельведі.

Також додамо, іспанці з 8 очками йдуть другими у групі, а швейцарці її замикають (3).

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