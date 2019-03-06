Счета государственного нефтедобытчика Венесуэлы переведут в банк "Росфинкорп"
Киев • УНН
КИЕВ. 6 марта. УНН. Россия поручила взять на себя счета государственного нефтедобытчика Венесуэлы PDVSA банка "Российской финансовой корпорации", который попал под санкции США. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.
Решение о переводе счетов было согласовано с российским правительством, как сообщили источники издания, знакомые с переговорами.
При этом представитель президента России Дмитрий Песков опроверг причастность властей к делам со счетами, а в "Русфинкорпе" заявили, что не имеют никакой информации о переводе венесуэльских счетов.
По данным источников Reuters, российские власти решили перевести счета PDVSA после консультаций с коллегами в Венесуэле.
США ввели санкции против "Росфинкорпа", принадлежащего экспортеру оружия "Рособоронэкспорт", весной 2018 года как наказание за вмешательство России в президентские выборы в 2016 году.
Напомним, венесуэльская государственная нефтяная компания PDVSA перевела банковские счета всех своих совместных предприятий в российский "Газпромбанк".
Позже венесуэльского PDVSA опровергла информацию о заморозке ее счетов в российском банке.