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Счета государственного нефтедобытчика Венесуэлы переведут в банк "Росфинкорп"

Счета государственного нефтедобытчика Венесуэлы переведут в банк "Росфинкорп"

Киев  •  УНН

 • 7598 просмотра

КИЕВ. 6 марта. УНН. Россия поручила взять на себя счета государственного нефтедобытчика Венесуэлы PDVSA банка "Российской финансовой корпорации", который попал под санкции США. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Решение о переводе счетов было согласовано с российским правительством, как сообщили источники издания, знакомые с переговорами.

При этом представитель президента России Дмитрий Песков опроверг причастность властей к делам со счетами, а в "Русфинкорпе" заявили, что не имеют никакой информации о переводе венесуэльских счетов.

По данным источников Reuters, российские власти решили перевести счета PDVSA после консультаций с коллегами в Венесуэле.

США ввели санкции против "Росфинкорпа", принадлежащего экспортеру оружия "Рособоронэкспорт", весной 2018 года как наказание за вмешательство России в президентские выборы в 2016 году.

Напомним, венесуэльская государственная нефтяная компания PDVSA перевела банковские счета всех своих совместных предприятий в российский "Газпромбанк".

Позже венесуэльского PDVSA опровергла информацию о заморозке ее счетов в российском банке.

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