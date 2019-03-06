Рахунки державного нафтовидобувача Венесуели переведуть до банку "Росфінкорп"
Київ • УНН
КИЇВ. 6 березня. УНН. Росія доручила взяти на себе рахунки державного нафтовидобувача Венесуели PDVSA банку "Російської фінансової корпорації", який підпав під санкції США. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.
Рішення про переведення рахунків було узгоджене з російським урядом, як повідомили джерела видання, знайомі з переговорами.
При цьому речник президента Росії Дмитро Пєсков заперечив причетність влади до справ з рахунками, а у "Русфінкорпі" заявили, що не мають жодної інформації про переведення венесуельських рахунків.
За даними джерел Reuters, російська влада вирішила перевести рахунки PDVSA після консультацій з колегами у Венесуелі.
США ввели санкції проти "Росфінкорпу", що належить експортеру зброї "Рособоронекспорт", навесні 2018 року як покарання за втручання Росії у президентські вибори у 2016 році.
Нагадаємо, венесуельська державна нафтова компанія PDVSA перевела банківські рахунки всіх своїх спільних підприємств в російський "Газпромбанк".
Пізніше венесуельска PDVSA спростувала інформацію про заморозку її рахунків у російському банку.