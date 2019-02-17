Венесуельска PDVSA спростувала інформацію про заморозку її рахунків у російському банку
Київ • УНН
КИЇВ. 18 лютого. УНН. Венесуельська державна нафтова компанія PDVSA спростувала в неділю повідомлення про те, що російський "Газпромбанк" вирішив заморозити її рахунку. Про це повідомляє УНН із посиланням на ТАСС.
"PDVSA категорично спростовує нову спробу зашкодити роботі нашої нафтової промисловості брехливими новинами", - сказано в мікроблозі компанії у Twitter.
За словами PDVSA, "атака на компанію була зрежисована особами, близькими до правих сил, і американськими ЗМІ". До повідомлень в Twitter прикладені скріншоти новинних заміток про блокування рахунків.
Раніше в неділю УНН повідомляв, що Газпромбанк вирішив заморозити рахунки PDVSA через побоювання американських санкцій щодо венесуельської компанії.
Нагадаємо, венесуельська державна нафтова компанія PDVSA перевела банківські рахунки всіх своїх спільних підприємств в російський "Газпромбанк".
Компанія PDVSA також проінструктувало свої спільні підприємства перераховувати доходи від продажу нафти на нові рахунки в російському банку.