Венесуэльская PDVSA опровергла сообщения о заморозке ее счетов в российском банке
Киев • УНН
КИЕВ. 18 февраля. УНН. Венесуэльская государственная нефтяная компания PDVSA опровергла в воскресенье сообщения о том, что российский Газпромбанк решил заморозить ее счета. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ТАСС.
"PDVSA категорически опровергает новую попытку навредить работе нашей нефтяной промышленности лживыми новостями", - говорится в микроблоге компании в Twitter.
По словам PDVSA, "атака на компанию была срежиссирована лицами, близкими к правым силам, и американскими СМИ". К сообщениям в Twitter приложены скриншоты новостных заметок о блокировке счетов.
Ранее в воскресенье УНН сообщал, что Газпромбанк решил заморозить счета PDVSA из-за опасений американских санкций в отношении венесуэльской компании.
Напомним, венесуэльская государственная нефтяная компания PDVSA перевела банковские счета всех своих совместных предприятий в российский "Газпромбанк".
Компания PDVSA также проинструктировало свои совместные предприятия перечислять доходы от продажи нефти на новые счета в российском банке.