В Росії заморозили рахунки державної нафтової компанії Венесуели
Київ • УНН
КИЇВ. 17 лютого. УНН. Російський кредитний "Газпромбанк" вирішив заморозити рахунки державної нафтової компанії Венесуели PDVSA та призупинив транзакції з ним для зниження ризику потрапляння банку під санкції США. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.
В той час як багато іноземних компаній урізали свої стосунки з венесуельским нафтовидобувачем, крок російського банку, тісно пов'язаного з урядом, який підтримує президента Венесуели Ніколаса Мадуро, є досить показовим.
"Рахунки PDVSA наразі заморожені. Як ви розумієте, операції не можна провести", - розповіли джерела видання на умовах анонімності. "Газпромбанк" не відповів на запит.
Нагадаємо, венесуельська державна нафтова компанія PDVSA перевела банківські рахунки всіх своїх спільних підприємств в російський "Газпромбанк".
Компанія PDVSA також проінструктувало свої спільні підприємства перераховувати доходи від продажу нафти на нові рахунки в російському банку.