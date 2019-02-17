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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
13:20 • 60545 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 80978 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 130207 просмотра

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7 марта, 17:42 • 130135 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 129667 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 124999 просмотра

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 160673 просмотра

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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141424 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145275 просмотра

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В России заморозили счета государственной нефтяной компании Венесуэлы

В России заморозили счета государственной нефтяной компании Венесуэлы

Киев  •  УНН

 • 9514 просмотра

КИЕВ. 17 февраля. УНН. Российский кредитный "Газпромбанк" решил заморозить счета государственной нефтяной компании Венесуэлы PDVSA и приостановил транзакции с ней для снижения риска попадания банка под санкции США. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

В то время как многие иностранные компании урезали свои отношения с венесуэльским нефтедобытчиком, шаг российского банка, тесно связанного с правительством, которое поддерживает президента Венесуэлы Николаса Мадуро, является весьма показательным.

"Счета PDVSA пока заморожены. Как вы понимаете, операции нельзя провести", - рассказали источники издания на условиях анонимности. "Газпромбанк" не ответил на запрос.

Напомним, венесуэльская государственная нефтяная компания PDVSA перевела банковские счета всех своих совместных предприятий в российский "Газпромбанк".

Компания PDVSA также проинструктировала свои совместные предприятия перечислять доходы от продажи нефти на новые счета в российском банке.

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