В России заморозили счета государственной нефтяной компании Венесуэлы
Киев • УНН
КИЕВ. 17 февраля. УНН. Российский кредитный "Газпромбанк" решил заморозить счета государственной нефтяной компании Венесуэлы PDVSA и приостановил транзакции с ней для снижения риска попадания банка под санкции США. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.
В то время как многие иностранные компании урезали свои отношения с венесуэльским нефтедобытчиком, шаг российского банка, тесно связанного с правительством, которое поддерживает президента Венесуэлы Николаса Мадуро, является весьма показательным.
"Счета PDVSA пока заморожены. Как вы понимаете, операции нельзя провести", - рассказали источники издания на условиях анонимности. "Газпромбанк" не ответил на запрос.
Напомним, венесуэльская государственная нефтяная компания PDVSA перевела банковские счета всех своих совместных предприятий в российский "Газпромбанк".
Компания PDVSA также проинструктировала свои совместные предприятия перечислять доходы от продажи нефти на новые счета в российском банке.