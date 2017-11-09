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Ракету-носитель с украинским двигателем запустили с космодрома во Французской Гвиане

Киев  •  УНН

 • 16449 просмотра

КИЕВ. 9 ноября. УНН. С космодрома Куру во Французской Гвиане состоялся успешный пуск ракеты-носителя Vega с маршевым двигателем 4-й степени украинского производства. Об этом сообщает Государственное космическое агентство Украины, передает УНН.

"8 ноября 2017 года в 3:42:31 по киевскому времени с космодрома Куру во Французской Гвиане состоялся успешный пуск европейской ракеты-носителя легкого класса Vega. Маршевый двигатель РД-843 4-й степени ракеты-носителя разработан Государственным предприятием "Конструкторское бюро "Южное" им.Янгеля и изготовленный Государственным предприятием "Производственное объединение "Южный машиностроительный завод им. Макарова", - говорится в сообщении.

Ракета-носитель вывела на околоземну орбиту марокканский спутник ДЗЗ Mohammed VI-A.

Этот пуск уже одиннадцатый в рамках программы Vega и третий в 2017 году. Всего за 5 лет работы Vega вывела на орбиту 26 спутников для 20 заказчиков по всему миру.

Как сообщал УНН, 2 августа ракета Vega с украинским двигателем вывела на орбиту два спутника.

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