Ракету-носитель с украинским двигателем запустили с космодрома во Французской Гвиане
Киев • УНН
КИЕВ. 9 ноября. УНН. С космодрома Куру во Французской Гвиане состоялся успешный пуск ракеты-носителя Vega с маршевым двигателем 4-й степени украинского производства. Об этом сообщает Государственное космическое агентство Украины, передает УНН.
"8 ноября 2017 года в 3:42:31 по киевскому времени с космодрома Куру во Французской Гвиане состоялся успешный пуск европейской ракеты-носителя легкого класса Vega. Маршевый двигатель РД-843 4-й степени ракеты-носителя разработан Государственным предприятием "Конструкторское бюро "Южное" им.Янгеля и изготовленный Государственным предприятием "Производственное объединение "Южный машиностроительный завод им. Макарова", - говорится в сообщении.
Ракета-носитель вывела на околоземну орбиту марокканский спутник ДЗЗ Mohammed VI-A.
Этот пуск уже одиннадцатый в рамках программы Vega и третий в 2017 году. Всего за 5 лет работы Vega вывела на орбиту 26 спутников для 20 заказчиков по всему миру.
Как сообщал УНН, 2 августа ракета Vega с украинским двигателем вывела на орбиту два спутника.