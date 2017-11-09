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Ракету-носій з українським двигуном запустили з космодрому у Французькій Гвіані

Ракету-носій з українським двигуном запустили з космодрому у Французькій Гвіані

Київ • УНН

 • 16459 перегляди

КИЇВ. 9 листопада. УНН. З космодрому Куру у Французькій Гвіані відбувся успішний пуск ракети-носія Vega з маршовим двигуном 4-го ступеня українського виробництва. Про це повідомляє Державне космічне агентство України, передає УНН.

"8 листопада 2017 року о 03:42:31 за київським часом з космодрому Куру у Французькій Гвіані відбувся успішний пуск європейської ракети-носія легкого класу Vega. Маршовий двигун РД-843 4-го ступеня ракети-носія розроблений Державним підприємством "Конструкторське бюро "Південне" ім. М.К.Янгеля та виготовлений Державним підприємством "Виробниче об’єднання "Південний машинобудівний завод ім. О.М.Макарова", - сказано у повідомленні.

Ракета-носій вивела на околоземну орбіту марокканський супутник ДЗЗ Mohammed VI-A.

Цей пуск вже одинадцятий у рамках програми Vega та третій у 2017 році. Всього за 5 років роботи Vega вивела на орбіту 26 супутників для 20 замовників по всьому світу.

Як повідомляв УНН, 2 серпня ракета Vega з українським двигуном вивела на орбіту два супутника.

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