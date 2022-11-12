Ракетно-артиллерийскими подразделениями выполнено более 30 огневых задач по врагу

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КИЕВ. 12 ноября. УНН. Ракетными и артиллерийскими подразделениями выполнено 32 огневых задач по районам сосредоточения живой силы и техники врага. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Оперативное командование "Юг".

Цитата

"Обстановка в Таврическом операционном районе напряженная, но контролируемая. Противник занимает оборону вдоль левого берега реки Днепр. Но и на правом продолжаются меры противодействия", - говорится в сообщении. 

Детали

Отмечается, что враг после ухода с правого берега основных подразделений совершил подрыв Антоновских мостов с целью усложнения дальнейшего передвижения наших войск.

Силы обороны продолжают мероприятия по деоккупации населённых пунктов на Херсонском направлении. В ходе успешных наступательных действий передовые подразделения наших войск добрались до правого берега Днепра. Продолжаются мероприятия по выявлению и уничтожению противника в ряде населенных пунктов. Начата работа и по областному центру.

"Между тем враг продолжает террор тыловых регионов и мирного населения. В течение дня из "Градов", "Ураганов" и тяжелой артиллерии атаковано Мировскую и Марганецкую общины Никопольщины. Около 70 снарядов выпущено по населенным пунктам и открытым территориям. Ранения получили 2 гражданских лица. Из Кинбурнской косы враг бил "Градом" по Куцурубской общине Николаевщины. Без человеческих потерь", - сообщает ОК "Юг".

Авиацией ВСУ дважды нанесен удар по скоплению техники противника в Бериславском и Херсонском районах.

Напомним 

Украинские военные уничтожили 25 российских оккупантов, 3 самоходные крупнокалиберные гаубицы “Мста-С”, 6 единиц автотехники.

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