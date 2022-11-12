Ракетно-артилерійськими підрозділами виконано понад 30 вогневих завдань по ворогу

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"Обстановка в Таврійському операційному районі напружена, але контрольована. Противник займає оборону вздовж лівого берегу річки Дніпро. Але й на правому тривають заходи протидії", - йдеться в повідомленні.

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Наголошується, що ворог після відходу з правого берега основних підрозділів здійснив підрив Антонівських мостів з метою ускладнення подальшого пересування наших військ.

Сили оборони продовжують заходи з деокупації населених пунктів на Херсонському напрямку. В ході успішних наступальних дій передові підрозділи наших військ дісталися правого берега Дніпра. Тривають заходи з виявлення та знищення противника в низці населених пунктів. Розпочато роботу й по обласному центру.

"Тим часом ворог продовжує терор тилових регіонів і мирного населення. Протягом дня з "Градів", "Ураганів" та важкої артилерії атаковано Мирівську і Марганецьку громади Нікопольщини. Близько 70 снарядів випущено по населених пунктах та відкритих територіях. Поранення отримали 2 цивільні особи. З Кінбурнської коси ворог бив "Градом" по Куцурубській громаді Миколаївщини. Без людських втрат", - інформує ОК "Південь".

Авіацією ЗСУ двічі нанесено удар по скупченню техніки противника в Бериславському і Херсонському районах.

Нагадаємо

Українські військові знищили 25 російських окупантів, 3 самохідні крупнокаліберні гаубиці “Мста-С”, 6 одиниць автотехніки.