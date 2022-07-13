Ракетный удар по Запорожью: в мэрии говорят, есть пострадавшие

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КИЕВ. 13 июля. УНН. В результате сегодняшних ракетных обстрелов в Запорожье пострадали мирные жители. Об этом сообщил секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев в Telegram, сообщает УНН.

Цитата

«Сегодня рашисты обстреляли в Запорожье один из объектов инфраструктуры города. Известно о двух прилетах. В настоящее время на месте работают соответствующие службы. К сожалению, есть пострадавшие. Больше деталей позже», – говорится в сообщении Куртева.

Дополнение 

13 июля днем в Запорожье зафиксировали два "прилета" вражеских ракет – попали в одно из предприятий.

Тем временем на Запорожье количество дезертиров среди российских оккупантов растет в геометрической прогрессии, для их поиска направили фсб рф.

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