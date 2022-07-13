Ракетний удар по Запоріжжю: у мерії кажуть, є постраждалі
Київ • УНН
КИЇВ. 13 липня. УНН. Внаслідок сьогоднішнього ракетного обстрілу в Запоріжжі є постраждалі. Про це повідомив секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв в Telegram, інформує УНН.
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«Сьогодні рашисти обстріляли у Запоріжжі один з об’єктів інфраструктури міста. Відомо про два прильоти. Зараз на місці працюють відповідні служби. На жаль, є постраждалі. Більше деталей згодом», - ідеться в повідомленні Куртєва.
Доповнення
13 липня вдень у Запоріжжі зафіксували два "прильоти" ворожих ракет – влучили в одне з підприємств.
Тим часом на Запоріжжі кількість дезертирів серед російських окупантів зростає у геометричній прогресії, для їх пошуку скерували фсб рф.