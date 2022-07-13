Ракетний удар по Запоріжжю: у мерії кажуть, є постраждалі

Цитата



«Сьогодні рашисти обстріляли у Запоріжжі один з об’єктів інфраструктури міста. Відомо про два прильоти. Зараз на місці працюють відповідні служби. На жаль, є постраждалі. Більше деталей згодом», - ідеться в повідомленні Куртєва.

Доповнення

13 липня вдень у Запоріжжі зафіксували два "прильоти" ворожих ракет – влучили в одне з підприємств.

Тим часом на Запоріжжі кількість дезертирів серед російських окупантів зростає у геометричній прогресії, для їх пошуку скерували фсб рф.