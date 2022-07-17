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Ракетный удар по Виннице: Дом офицеров полностью сносить не будут – ОВА

Киев • УНН

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КИЕВ. 17 июля. УНН. Дом офицеров в Виннице, попавший под ракетные обстрелы, сносить полностью не будут, только демонтируют аварийные конструкции. Об этом сообщил глава Винницкой ОВА Сергей Борзов, пишет УНН.

Цитата

"Относительно Дома офицеров: что снесут и что останется? После попадания ракеты здание является аварийным. Такой вывод ГСЧС. После обследования специалистами, было принято решение о разборе завалов. Речь не о сносе всего объекта, а о демонтаже аварийных конструкций, где опасно", – написал Борзов.

Детали

Глава ОВА подчеркнул, что Дом офицеров выстоял Вторую мировую войну.

"Выстоит и эту – он уже стал символом стойкости Винницы", - добавил Борзов.

Дополнение

Ранее заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко заявлял, что Дом офицеров, который попал под ракетный обстрел, снесут.

Российские оккупанты 14 июля около 11:00 нанесли удар по центру Винницы крылатыми ракетами типа "Калибр".

16 июля число погибших выросло до 24 человек. Как сообщали, спасатели завершили разбор завалов в Виннице.

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