Ракетний удар по Вінниці: Будинок офіцерів повністю не зноситимуть – ОВА
Київ • УНН
КИЇВ. 17 липня. УНН. Будинок офіцерів у Вінниці, який потрапив під ракетний обстріл, повністю не зноситимуть, лише демонтують аварійні конструкції. Про це повідомив голова Вінницької ОВА Сергій Борзов, пише УНН.
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"Щодо Будинку офіцерів: що знесуть і що залишиться? Після влучання ракети будівля є аварійною. Такий висновок ДСНС. Після обстеження фахівцями, було прийнято рішення про розбір завалів. Мова не про знесення всього об’єкту, а про демонтаж аварійних конструкцій, де небезпечно", - написав Борзов.
Деталі
Голова ОВА наголосив, що Будинок офіцерів вистояв Другу світову війну.
"Вистоїть і цю - він уже став символом стійкості Вінниці", - додав Борзов.
Доповнення
Раніше заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко заявляв, що Будинок офіцерів, який потрапив під ракетний обстріл у Вінниці, знесуть.
Російські окупанти 14 липня близько 11 години завдали удару по центру Вінниці крилатими ракетами типу "Калібр".
16 липня кількість загиблих зросла до 24 осіб. Як повідомляли, рятувальники завершили розбір завалів у Вінниці.