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Ракетний удар по Вінниці: Будинок офіцерів повністю не зноситимуть – ОВА

Ракетний удар по Вінниці: Будинок офіцерів повністю не зноситимуть – ОВА

Київ • УНН

 • 257358 перегляди

КИЇВ. 17 липня. УНН. Будинок офіцерів у Вінниці, який потрапив під ракетний обстріл, повністю не зноситимуть, лише демонтують аварійні конструкції. Про це повідомив голова Вінницької ОВА Сергій Борзов, пише УНН.

Цитата

"Щодо Будинку офіцерів: що знесуть і що залишиться? Після влучання ракети будівля є аварійною. Такий висновок ДСНС. Після обстеження фахівцями, було прийнято рішення про розбір завалів. Мова не про знесення всього об’єкту, а про демонтаж аварійних конструкцій, де небезпечно", - написав Борзов.

Деталі

Голова ОВА наголосив, що Будинок офіцерів вистояв Другу світову війну.

"Вистоїть і цю - він уже став символом стійкості Вінниці", - додав Борзов.

Доповнення

Раніше заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко заявляв, що Будинок офіцерів, який потрапив під ракетний обстріл у Вінниці, знесуть.

Російські окупанти 14 липня близько 11 години завдали удару по центру Вінниці крилатими ракетами типу "Калібр".

16 липня кількість загиблих зросла до 24 осіб. Як повідомляли, рятувальники завершили розбір завалів у Вінниці.

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