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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
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У Вінниці завершили розбір завалів після ракетного удару рф: одна особа залишається зниклою безвісти

У Вінниці завершили розбір завалів після ракетного удару рф: одна особа залишається зниклою безвісти

Київ • УНН

 • 183073 перегляди

КИЇВ. 16 липня. УНН. Рятувальники завершили розбір завалів у Вінниці, після ракетного удару, нанесеного росією 14 липня. Про це інформує пресслужба ДСНС України, передає УНН.

Деталі

Підрозділами ДСНС врятовано 3 особи. 1 особа залишається у розшуку (безвісно зникла).

За даними департаменту охорони здоров’я ОВА внаслідок обстрілу загинуло 23 особи з них 3 дитини. Звернулося за допомогою 202 особи, з них 68 госпіталізовано у тому числі 4 дитини, 110 надано допомогу амбулаторно. Усім постраждалим надається необхідна медична допомога.

Всього внаслідок обстрілу пошкоджено та зруйновано 55 багатоквартирних та приватних житлових будинків, 40 автомобілів та 2 трамваї.

Нагадаємо

Російські окупанти 14 липня близько 11 години завдали удару по центру Вінниці крилатими ракетами типу "Калібр" з Чорного моря. Влучили по офісній будівлі, медичному центру, у паркувальний майданчик поблизу Будинку побуту "Ювілейний", по Будинку офіцерів та житлових будинках.

Станом на 16 липня, кількість загиблих внаслідок російського ракетного удару по центру Вінниці 14 липня зросла до 24 осіб - ще одна жінка померла у лікарні.

Українські Національні Новини

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