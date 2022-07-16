В Виннице завершили разбор завалов после ракетного удара рф: один человек остается пропавшим без вести
Киев • УНН
КИЕВ. 16 июля. УНН. Спасатели завершили разбор завалов в Виннице после ракетного удара, нанесенного россией 14 июля. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины, передает УНН.
Детали
Подразделениями ГСЧС спасены 3 человека. 1 человек остается в розыске (безвести пропавший).
По данным департамента здравоохранения ОВА в результате обстрела погибли 23 человека из них 3 ребенка. Обратились за помощью 202 человека, из них 68 госпитализированы в том числе 4 ребенка, 110 оказана помощь амбулаторно. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.
Всего в результате обстрела повреждены и разрушены 55 многоквартирных и частных жилых домов, 40 автомобилей и 2 трамвая.
Напомним
Российские оккупанты 14 июля около 11 часов нанесли удар по центру Винницы крылатыми ракетами типа "Калибр" из Черного моря. Попали по офисному зданию, медицинскому центру, в парковке близ Дома быта "Юбилейный", по Дому офицеров и жилых домах.
По состоянию на 16 июля, число погибших в результате российского ракетного удара по центру Винницы 14 июля выросло до 24 человек – еще одна женщина скончалась в больнице.